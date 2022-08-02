В Москве благоустроят Народный парк в Печатниках. Специалистам предстоит отремонтировать покрытие спортивных площадок, установить ограждение прибрежной зоны, обустроить пешеходные и велодорожки, спуски к воде, поставить информационные стенды. После благоустройства там появится несколько зон отдыха.

В парке также высадят десятки деревьев и кустарников. Начальник управления благоустройства ГБУ "Автомобильные дороги ЮВАО" Александр Сухов рассказал, что в парке будет конечная станция речных трамваев. Отсюда можно будет доехать до платформы ЗИЛ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

