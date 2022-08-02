Движение ограничили в центре Москвы на время празднования Ильина дня

В центре Москвы ограничили движение на время празднования Ильина дня.

Так, перекрыли участок в районе дома 5 по Красной площади до 13:00. Парковку запретили на отрезке Ильинки между Красной и Новой площадями. При этом полностью закрыт Васильевский Спуск до 16:00. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

