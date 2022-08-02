Врачи Москвы разработали ГОСТ по тестированию искусственного интеллекта

Московские врачи разработали первый в России государственный стандарт по тестированию искусственного интеллекта в медицине. Он уже утвержден и вступит в силу 1 сентября.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, документ регламентирует требования к клиническим испытаниям нейросетей. Врачи со всей России будут пользоваться этим стандартом, который определяет методологию и порядок проведения клинических испытаний систем искусственного интеллекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

