Новый пешеходный переход откроют в Северном Бутове. Сделать его давно просили местные жители. Люди жаловались, что перейти улицу Поляны практически невозможно, хотя рядом находится автобусная остановка. В итоге многие просто перебегают дорогу.

Скоро ситуация изменится и пересечь улицу можно будет безопасно. Переход почти готов, там уже настраивают оборудование.

Новый переход не только снизит риск аварий, но и откроет новый пешеходный маршрут – к усадьбе "Знаменское-Садки" и двум мемориалам Великой Отечественной войны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.