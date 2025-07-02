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Новости

02 июля, 07:45

Город

Проект "Лето в Москве" представил насыщенную программу на 2 июля

Проект "Лето в Москве" представил насыщенную программу на 2 июля

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Проект "Лето в Москве" приглашает отправиться на экскурсию по "Галерее Самоцветов" на проспекте Маршала Жукова. Там расскажут о минералах, ювелирных произведениях искусства, а также вручат памятный подарок. Кроме того, можно посетить мастер-классы по игре в дартс или крестики-нолики на улице Введенского.

Вдобавок к этому, на Тверском бульваре проводят чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага", а на Чистопрудном предлагают потанцевать под живую музыку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городвидеоДарья Крамарова

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