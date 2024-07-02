02 июля, 21:45Город
В столице прошла акция к 83-й годовщине формирования Московского народного ополчения
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принял участие в патронатной акции в честь 83-й годовщины формирования дивизий Московского народного ополчения у памятника москвичам – бойцам народного ополчения.
Мероприятие прошло в сквере на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Народного Ополчения в рамках патриотической программы "Память Московского народного ополчения". В нем также приняли участие ветераны, потомки ополченцев, кадеты и юнармейцы.
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