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02 июля, 21:45

Город

В столице прошла акция к 83-й годовщине формирования Московского народного ополчения

В столице прошла акция к 83-й годовщине формирования Московского народного ополчения

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Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принял участие в патронатной акции в честь 83-й годовщины формирования дивизий Московского народного ополчения у памятника москвичам – бойцам народного ополчения.

Мероприятие прошло в сквере на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Народного Ополчения в рамках патриотической программы "Память Московского народного ополчения". В нем также приняли участие ветераны, потомки ополченцев, кадеты и юнармейцы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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