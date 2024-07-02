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02 июля, 12:45

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Ракова рассказала о выпускных вечерах в госпитальных школах Москвы

Ракова рассказала о выпускных вечерах в госпитальных школах Москвы

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В Москве ученики 9-х и 11-х классов, находящиеся на длительном лечении, смогли оказаться на выпускных. Праздничные вечера для них провели прямо в зданиях больниц. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Всего, по словам вице-мэра, за 10 лет в госпитальных школах проходили обучение около 60 тысяч детей. Среди них 2,5 тысячи – это ученики 9-х и 11-х классов, которые готовились к госэкзаменам в больницах и успешно сдавали их.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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