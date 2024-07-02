02 июля, 12:15Город
Более 22 тысяч москвичей с начала года переехали в новые квартиры по реновации
С начала 2024 года 22,3 тысячи москвичей переехали в новые квартиры по программе реновации столичного жилфонда. Сейчас лидером по переездам является юго-восток столицы.
Кроме того, активное заселение в новые квартиры проходит в Западном, Восточном и Северном административных округах. Всего с начала реализации программы в новое жилье переехали более 144 тысяч москвичей.
Как проходит переселение – в эфире телеканала Москва 24.