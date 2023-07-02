Почти 40 тысяч человек пришли на общегородской выпускной в Парке Горького. Выпускников встречали на красной ковровой дорожке. Для них развернули несколько интерактивных площадок: музыкальных, танцевальных, спортивных и киберспортивных.

В районе Пушкинской набережной поздравления и музыка гремели всю ночь. В парке прошел большой концерт. Перед выпускниками выступили более 60 артистов: Шаман, Люся Чеботина, Хабиб и другие. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.