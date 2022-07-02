Рестораны на свежем воздухе, кружки и выступления артистов – в столице проходит фестиваль в честь десятилетия Новой Москвы. Гостям расскажут о туристическом потенциале округов ТиНАО: достопримечательностях, парках и местах для рыбалки.

Детей ждут мастер-классы: роспись по керамике, плетение бисером и основы кинопроизводства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

