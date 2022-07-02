В Москве завершилась реставрация храма Живоначальной Троицы, сообщил Сергей Собянин.

Две фуры с медикаментами выехали из Подмосковья на Донбасс, сказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Столичные спасатели стали победителями всероссийского первенства по ликвидации последствий ДТП.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

