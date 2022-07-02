Посвященный юбилею ТиНАО фестиваль проходит на Манежной площади

Фестиваль, посвященный 10-й годовщине присоединения ТиНАО к Москве, проходит на Манежной площади. На площадках работают рестораны, которые готовят блюда в том числе из продуктов, выращенных в округе.

Также посетители фестиваля могут узнать об интересных местах для прогулок в Новой Москве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

