Фестиваль по случаю юбилея Новой Москвы проходит на Манежной площади

На Манежной площади проходит фестиваль, посвященный юбилею Новой Москвы. На площадках работают рестораны, которые готовят блюда в том числе из продуктов, выращенных в ТиНАО. А для посетителей подготовили мастер-классы и концерт.

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