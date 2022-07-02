Около 137 гектаров земли без торгов выделят инвесторам в этом году на развитие территорий Москвы, заявил Сергей Собянин.

Второй участок линии от Коммунарки до Троицка будет запущен после 2027 года, сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

Конечная станция Сокольнической линии метро "Потапово" откроется в 2024 году, сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

