В Парке Горького запустили прогулки с орнитологом

В Парке Горького запустили новый формат экскурсий – прогулки с орнитологом. Опытный исследователь расскажет, как научиться самостоятельно распознавать птиц по голосу, какие приложения для этого можно использовать и как найти в парке редких пернатых.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

