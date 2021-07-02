В центре Москвы изменили схему движения

В столице в районе Таганской площади провели реорганизацию дорожного движения, что должно поспособствовать сокращению заторов на данном участке.



В рамках проекта был открыт съезд с дублера улицы Земляной Вал на основной ход Садового кольца в прикрытую полосу в районе Большого Дровяного переулка, организован съезд на Николоямскую набережную с двух полос и возвращен выезд с набережной на внешнюю сторону Садового кольца.

Также специалисты сделали переразметку, добавив еще одну полосу на Ульяновской эстакаде. Таким образом, пропускная способность участка увеличилась на 15%.