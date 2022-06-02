Столичные городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды. В столице действует повышенный уровень погодной опасности.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров на дорогах. До конца дня в Москве ожидаются грозы и град. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.



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