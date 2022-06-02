Городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

Столичные городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды.

Дептранс рекомендовал водителям на дорогах соблюдать скоростной режим и избегать внезапных маневров.

Отмечается, что до конца дня в Москве ожидаются дожди, грозы и возможно, даже град, а также порывы ветра до 15 метров в секунду.



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