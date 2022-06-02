На ВДНХ восстановили утраченные скульптуры павильона № 15 "Радиоэлектроника и связь". Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что скульптуры матроса и солдата, а также "Рабочий и колхозница" с гербом РСФСР были на фасаде павильона до 1958 года. Позднее декор был частично разобран либо скрыт временными специальными конструкциями, предназначенными для ремонта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.