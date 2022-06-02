В Москве ожидается дождь с грозой

2 июня в Москве, по прогнозам синоптиков, ожидается 23 градуса тепла. Но во второй половине дня может пойти дождь с грозой. Атмосферное давление в городе пока высокое, но должно пойти на снижение и приблизиться к нормальным показателям.

На ТТК в районе Автозаводской сформировался плотный поток автомобилей. Там произошло ДТП. Из-за этого движение на данном участке замедлилось.