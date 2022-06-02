Специалист ЦОДД заявил, что столичный трафик составляет 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Андрей Топс рассказал, что движение в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 205 километров.

На Волгоградском проспекте в сторону центра столкнулись две легковушки. Повреждения у участников незначительные, но потребуется время на оформление. Движение затруднено на два километра.

На 49-м километре МКАД в среднем ряду грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Обошлось без пострадавших, но движение на этом участке затруднено на семь километров.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

