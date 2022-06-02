Плотный поток сформировался на Волоколамском шоссе

Главный специалист ЦОДД Андрей Топс рассказал, что загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 240 километров.

На Волоколамском шоссе в левом ряду в сторону центра произошло небольшое ДТП. Пострадавших нет, повреждения у участников незначительные, но потребуется время на оформление. Движение затруднено на четыре километра.

На 91-м километре МКАД на внутренней стороне произошло ДТП с участием такси. Оперативные службы уже на месте, движение проходит только по двум левым рядам. Затруднение составляет три километра.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

