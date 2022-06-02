Столичный трафик оценили в 5 баллов

Главный специалист ЦОДД Анатолий Прохоров сообщил, что движение в городе оценивается в 5 баллов. Общая длина заторов – 219 километров.



На 62-м километре МКАД расположился неисправный автомобиль. На месте находится эвакуатор. Скоро машина будет погружена на погрузочный автомобиль, а скорости на данном участке возрастут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.