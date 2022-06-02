Движение на дорогах столицы оценили в 1 балл

Главный специалист ЦОДД Анатолий Прохоров рассказал, что движение в городе оценивается в 1 балл.

Самый протяженный затор наблюдается на востоке МКАД от Реутова до Молдагуловой улицы. Виной тому дорожные работы, которые заняли большую часть проезжей части. Участники вынуждены ехать по двум рядам из пяти.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.