В Москве стартовала продажа клубники

В столице открывается ягодный сезон. Специализированные точки продажи традиционно организуют по всей Москве. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, на более чем 190 точках можно приобрести эту сладкую ягоду. Это более чем на 50% больше, чем в предыдущие годы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.