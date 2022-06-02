Сотрудник ЦОДД сообщил, что столичный трафик составляет 3 балла

Главный специалист ЦОДД Анатолий Прохоров рассказал, что движение в городе оценивается в 3 балла. Общая длина заторов составляет 142 километра.

В эти часы тяжело проехать на востоке МКАД. Из-за дорожных работ придется потолкаться от Реутова до Молдагуловой улицы.

Также из-за дорожных работ придется значительно сбросить скорость на юге МКАД от Варшавского шоссе до 25-го километра Московской кольцевой дороги. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

