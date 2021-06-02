В центре Москвы сносят клуб Icon

Клуб Icon стал историей – здание, где проходили шумные тусовки, рабочие сравнивают с землей.

Располагался клуб в здании бывшей типографии для конфетных оберток, постройка была ветхой, ее решено разобрать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.