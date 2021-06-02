Почти 70 тысяч москвичей прошли медобследование в павильонах "Здоровая Москва"

Уже почти 70 тысяч москвичей прошли обследование в павильонах "Здоровая Москва". Об этом рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

26 тысяч пациентов направили на дополнительные обследования в поликлиники, центры амбулаторной онкопомощи.

Павильоны "Здоровая Москва" открылись три недели назад в столичных парках, скверах и зонах отдыха. Они работают ежедневно без выходных. Принимают там бесплатно. Нужно иметь московский полис ОМС или прикрепление к городской поликлинике.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.