Столичный Дептранс перечислил места дорожных перекрытий 2 мая

В четверг, 2 мая, в центре и на юго-востоке Москвы на ряде улиц движение будет закрыто до позднего вечера. Как сообщает Дептранс, с 16:30 до 19:00 нельзя проехать по участкам Волгоградского проспекта, Садового кольца и Таганской площади.

С 17:30 до окончания мероприятия перекроют Кремлевскую, Москворецкую и Пречистенскую набережные, а также Манежную улицу, Красную площадь и все прилегающие к ней улицы. С 22:30 не будет движения по Садовому кольцу, Волгоградскому проспекту, Новому Арбату и Большому Каменному мосту.

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