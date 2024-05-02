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02 мая, 15:45

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Движение ограничат на нескольких улицах в центре и на юго-востоке Москвы вечером 2 мая

Движение ограничат на нескольких улицах в центре и на юго-востоке Москвы вечером 2 мая

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В четверг, 2 мая, в центре и на юго-востоке Москвы ограничат движение на нескольких улицах. Как сообщает столичный Дептранс, с 16:30 до 19:00 нельзя будет проехать на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца и Таганской площади. А с 17:30 перекроют ряд центральных набережных и улиц.

Повторные ограничения ждут москвичей поздним вечером. Они связаны с тренировочным прохождением техники, которая будет участвовать в параде Победы 9 мая.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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