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Новости

02 мая, 13:45

Город

Столичные рестораны подготовили особое меню для проекта "Московский завтрак на верандах"

Столичные рестораны подготовили особое меню для проекта "Московский завтрак на верандах"

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В среду, 1 мая, в столице стартовал новый сезон проекта "Московский завтрак на верандах". Специально для мероприятия кафе и рестораны подготовили особое меню.

Например, горожане и гости столичного региона могут попробовать картофельный хашбраун с лососем, шакшуку или вафли с миксом зелени. Также можно будет заказать и традиционные каши, омлеты, сырники и выпечку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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