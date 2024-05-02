Столичные рестораны подготовили особое меню для проекта "Московский завтрак на верандах"

В среду, 1 мая, в столице стартовал новый сезон проекта "Московский завтрак на верандах". Специально для мероприятия кафе и рестораны подготовили особое меню.

Например, горожане и гости столичного региона могут попробовать картофельный хашбраун с лососем, шакшуку или вафли с миксом зелени. Также можно будет заказать и традиционные каши, омлеты, сырники и выпечку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.