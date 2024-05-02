Эксперт рассказал о преимуществах российского танка Т-90 перед вооружением США

Российский танк Т-90 имеет ряд преимуществ перед американским танком Abrams, который можно увидеть на выставке на Поклонной горе. Об этом рассказал старший сотрудник Центрального музея Вооруженных сил министерства обороны РФ Андрей Любчиков.

По словам эксперта, для управления Т-90 требуется не четыре человека, а три, так как орудия заряжаются автоматически. При создании отечественного танка особый упор делался на высокие скоростные показатели при минимальном весе машины.

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