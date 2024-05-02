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02 мая, 13:30

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Эксперт рассказал о преимуществах российского танка Т-90 перед вооружением США

Эксперт рассказал о преимуществах российского танка Т-90 перед вооружением США

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Трофейные танки представлены на Поклонной горе

Российский танк Т-90 имеет ряд преимуществ перед американским танком Abrams, который можно увидеть на выставке на Поклонной горе. Об этом рассказал старший сотрудник Центрального музея Вооруженных сил министерства обороны РФ Андрей Любчиков.

По словам эксперта, для управления Т-90 требуется не четыре человека, а три, так как орудия заряжаются автоматически. При создании отечественного танка особый упор делался на высокие скоростные показатели при минимальном весе машины.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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