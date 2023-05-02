Москвичам рассказали о технологии "умного сноса" в рамках программы реновации

В столице продолжается работа по программе реновации. Москвичи переезжают в новое жилье, а старые дома разбирают и утилизируют по технологии "умного сноса".

В данный момент в программу реновации в Москве включено свыше пяти тысяч старых домов, которые планируют снести, а это около 350 тысяч квартир. Таким образом переселить должны порядка миллиона жителей. Заселять их будут в такие современные многоэтажки.

Чем хороша технология "умного сноса"? И как это влияет на городскую экологию? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.