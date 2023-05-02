На Южном речном вокзале Москвы открылся инфоцентр для туристов

На Южном речном вокзале открылся инфоцентр для туристов. Такие же работают на Северном речном вокзале, в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово, а флагманский находится в парке "Зарядье".

В инфоцентрах туристам помогут составить маршрут по достопримечательностям Москвы, расскажут об инфраструктуре города и сервисе Russpass, а также обеспечат картами столицы и буклетами. Только в 2022 году услугами центров воспользовались почти 500 тысяч посетителей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.