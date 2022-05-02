Москвичи массово выходят на пикники в период майских праздников

Пикники в парках на майские праздники для многих москвичей уже стали семейной традицией. В этом году еще и погода располагает к отдыху на природе.

Зеленые зоны столицы, особенно те, что расположены вблизи водоемов, сейчас буквально оккупированы любителями шашлыков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.