Около 200 объектов благоустроят за год в Москве

Около 200 объектов отремонтируют и благоустроят по программе "Мой район" за год в Москве. Об этом рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, обновление города должно идти постоянно. В центре столицы в порядок приведут 39 школьных дворов и стадионов. В Западном округе обновят 12 школьных территорий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

