В Москве завершился капитальный ремонт корпуса № 6 Боткинской больницы

Завершился капитальный ремонт корпуса № 6 Боткинской больницы, сообщил Петр Бирюков.

Правительство РФ разрешило сочетать льготную ипотеку с рыночной и увеличить лимит до 15–30 миллионов рублей, заявил Марат Хуснуллин.

Из "Азовстали" и близлежащих домов за два дня выведены 126 человек, передает Минобороны РФ.