Москвичи предпочитают проводить выходные у воды. В столице стартовал сезон речной навигации.

Формат прогулок существенно поменялся: в городе появились дополнительные речные маршруты. На причалах установили мониторы с расписанием катеров и пароходов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.