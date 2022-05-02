Выходные многие решили провести у воды. Как раз перед майскими праздниками в столице стартовал сезон речной навигации, и в этом году формат прогулок существенно поменялся. Появились дополнительные маршруты, а на причалах установили мониторы с расписанием катеров и пароходов. Кроме того, скоро должны запустить регулярный речной транспорт.

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