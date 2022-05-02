Фестиваль "Московская весна" в этом году охватил более 20 площадок. Среди них Тверская площадь, площадь Революции. Площадки также есть у станций метро "Теплый Стан", "Алма-Атинская", возле сквера у Гольяновского пруда и по многим другим адресам. Они будут действовать до 10 мая.

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