Как будут работать городские учреждение в майские праздники

В банках до 3 мая работают только дежурные офисы. Тоже самое будет и с 8 по 10 мая. Взрослые поликлиники в эти же дни будут работать с 9:00 до 16:00. 3 и 7 мая – с 9:00 до 18:00. Врача на дом можно вызвать в часы работы поликлиник.

Детям 2 мая и в другие праздничные дни медпомощь будет оказываться на дому с 9:00 до 15:00. Вызовы принимают до 14:30. 3 и 7 мая детские поликлиники открыты с 9:00 до 15:00.

Что касается работы офисов "Мои Документы", график останется прежним. Районные отделения принимают посетителей с 8:00 до 20:00. Флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.

9 Мая будут работать только флагманские отделения.

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