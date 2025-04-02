Москвичам рассказали о новых требованиях к установке средств наблюдения на стройплощадках

Все строительные площадки в Москве оснастят камерами наблюдения и датчиками шума. Информация с них будет передаваться в Единую цифровую систему хранения данных, которая работает в столице. Это позволит уменьшить воздействие на городскую среду и снизить количество нарушений на стройплощадках.

Об итогах экспериментального проекта и новых условиях для застройщиков рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков в ходе пресс-конференции на тему "Внедрение средств объективного контроля на стройплощадках: изменения в законодательстве Москвы".