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Новости

02 апреля, 14:20

M24.RU

Москвичам рассказали о новых требованиях к установке средств наблюдения на стройплощадках

Москвичам рассказали о новых требованиях к установке средств наблюдения на стройплощадках

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Все строительные площадки в Москве оснастят камерами наблюдения и датчиками шума. Информация с них будет передаваться в Единую цифровую систему хранения данных, которая работает в столице. Это позволит уменьшить воздействие на городскую среду и снизить количество нарушений на стройплощадках.

Об итогах экспериментального проекта и новых условиях для застройщиков рассказал председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков в ходе пресс-конференции на тему "Внедрение средств объективного контроля на стройплощадках: изменения в законодательстве Москвы".

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