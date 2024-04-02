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02 апреля, 18:00

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День телеканала "Живая Планета" прошел в Новой Третьяковке

День телеканала "Живая Планета" прошел в Новой Третьяковке

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В Новой Третьяковке в рамках фестиваля природы "Первозданная Россия" прошел день телеканала "Живая Планета". У посетителей была возможность посмотреть несколько документальных фильмов собственного производства телеканала. Так, гости увидели фильм из цикла "Трудности перевода", который посвящен расшифровке разнообразных языков животного мира.

Общероссийский фестиваль "Первозданная Россия" – одно из крупных событий в области охраны окружающей среды. На выставке представлено более 400 фотографий в 30 авторских и коллективных проектах, которые отражают многообразие природы России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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