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02 апреля, 10:00

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Москва возглавила рейтинг качества городской среды

Москва возглавила рейтинг качества городской среды

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Москва признана самым благоприятным для проживания городом по результатам расчета индекса качества городской среды за 2023 год. Наряду со столицей комфортными городами-миллионниками названы Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Краснодар. Информацию публикует mos.ru.

Эксперты оценивают 36 различных индикаторов качества городской среды, которые характеризуют шесть типов городских пространств, таких как жилье, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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