Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля, 07:15

Город

Здания московского завода "Борец" начали перевозить на новое место

Здания московского завода "Борец" начали перевозить на новое место

Московские пассажиры совершили 1,5 млн поездок в сервисе "По пути"

Новый учебный корпус школы № 648 в Москве откроется 1 сентября

Новости часа: председатель Мосгордумы предложил лицензировать квесты

Исторические здания завода "Борец" перенесут на новое место в столице

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 апреля

"Мой район. Новости": столичные коммунальщики начали промывку Новоспасского моста

Новости часа: поезда на МЦД-3 будут ходить по временному расписанию с 5 по 7 апреля

Столичные заведения общепита открыли летние веранды

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинского

Исторические здания завода "Борец" в Москве переезжают на новое место. Водонапорную башню, мастерскую и сборочный цех поставили на рельсы, чтобы сдвинуть на 100 метров. Постройки планируется интегрировать в проект современного технопарка.

Кирпичное здание башни разобрали и перевозят по частям. Работу 36 домкратов синхронизирует специальная система, а для передвижения используют гидротолкатели. Важно перевезти объект в первоначальном виде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городэкономикавидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика