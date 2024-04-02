Здания московского завода "Борец" начали перевозить на новое место

Исторические здания завода "Борец" в Москве переезжают на новое место. Водонапорную башню, мастерскую и сборочный цех поставили на рельсы, чтобы сдвинуть на 100 метров. Постройки планируется интегрировать в проект современного технопарка.

Кирпичное здание башни разобрали и перевозят по частям. Работу 36 домкратов синхронизирует специальная система, а для передвижения используют гидротолкатели. Важно перевезти объект в первоначальном виде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.