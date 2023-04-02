Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Город

В Москве закончили демонтаж новогодних световых конструкций

В Москве закончили демонтаж новогодних световых конструкций

Фестиваль детского и юношеского творчества пройдет 27 апреля в Таганском парке

Северный дублер Кутузовского проспекта достроят в 2023 году

Летняя пассажирская навигация в Москве откроется 24 апреля

Движение по МЦД-3 и МЦД-4 запустят в этом году

В Москве заметили водителя необычного средства передвижения

На юге Москвы продолжается реконструкция Южного речного вокзала

В Москве снесли последнее строение на месте бывшего Останкинского пивоваренного завода

Московские спасатели перешли на усиленное патрулирование водоемов

Месяц науки начался с празднования Дня геолога в Зарядье

Специалисты завершили демонтаж новогодних световых конструкций в Москве. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он поделился, что работники отправили световые тоннели, шары, арки и навесные гирлянды на специальные склады, где они будут храниться до следующего Нового года. В период новогодних праздников столицу украшали свыше 4 тысяч самых разных световых конструкций.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика