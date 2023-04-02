В Москве закончили демонтаж новогодних световых конструкций

Специалисты завершили демонтаж новогодних световых конструкций в Москве. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он поделился, что работники отправили световые тоннели, шары, арки и навесные гирлянды на специальные склады, где они будут храниться до следующего Нового года. В период новогодних праздников столицу украшали свыше 4 тысяч самых разных световых конструкций.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.