Ежегодный фестиваль детского и юношеского творчества пройдет 27 апреля в Таганском парке. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

На его площадке выступят творческие коллективы досуговых и образовательных учреждений Таганского района. По словам Сергуниной, для многих участников это станет возможностью впервые выступить на большой сцене и показать свои таланты.

В этот раз вместе с юными артистами выступят и их преподаватели. Зрителям фестиваля покажут танцевальные, вокальные и инструментальные номера. Прием заявок продлится до 7 апреля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24