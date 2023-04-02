На юге Москвы продолжается реконструкция Южного речного вокзала

На юге столицы продолжается реконструкция Южного речного вокзала. В Сети опубликовали видео с коптера.

В ролике показана строительная площадка вокруг здания, на ней активно работает техника и специалисты. Само здание уже практически готово. Это исторический облик вокзала, выполненный в стиле советского модернизма. На видео можно рассмотреть, как выглядят фасады. Кроме того, показана скульптурная композиция и смотровая площадка на крыше.

Южный речной вокзал расположен в Нагатинской пойме. Его начали реконструировать в 2021 году. Здесь будет набережная и пять причальных зон. Первые прогулочные суда планируют запустить уже в ближайшее время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.