Широкую Масленицу отпраздновали на Городской ферме ВДНХ

Прогулки с наряженными животными, театрализованные представления и блины по древнерусскому рецепту – 1 и 2 марта на Городской ферме ВДНХ отметили широкую Масленицу. Празднования посетили более 4 тысяч человек.

Гостей ждала насыщенная программа с народными мотивами. Каждый посетитель мог принять участие в тематических мастер-классах. Например, познакомиться со всеми тонкостями прядения на веретене или научиться готовить блины "с припеком". Кульминацией праздника стало необычное "сожжение" чучела цветным дымом.

О самых ярких событиях широкой Масленицы на Городской ферме ВДНХ в прямом эфире рассказала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.