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02 марта, 23:40

M24.RU

Широкую Масленицу отпраздновали на Городской ферме ВДНХ

Широкую Масленицу отпраздновали на Городской ферме ВДНХ

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Прогулки с наряженными животными, театрализованные представления и блины по древнерусскому рецепту – 1 и 2 марта на Городской ферме ВДНХ отметили широкую Масленицу. Празднования посетили более 4 тысяч человек.

Гостей ждала насыщенная программа с народными мотивами. Каждый посетитель мог принять участие в тематических мастер-классах. Например, познакомиться со всеми тонкостями прядения на веретене или научиться готовить блины "с припеком". Кульминацией праздника стало необычное "сожжение" чучела цветным дымом.

О самых ярких событиях широкой Масленицы на Городской ферме ВДНХ в прямом эфире рассказала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

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городфестиваливидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова
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