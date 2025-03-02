Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 09:45

Город

Бассейн "Москворечье" открылся после капитального ремонта в Даниловском районе

Бассейн "Москворечье" открылся после капитального ремонта в Даниловском районе

Закрытые магазины люксовых брендов в Москве открыты для постоянных посетителей

Первый городской электрохаб "Южный" открылся в Бирюлеве

Горожане отметили Масленицу на ледяных катках Москвы

Спектакль о Жар-птице состоялся у Главного входа ВДНХ

Новейший многопрофильный комплекс будет построен для ГКБ имени Демихова

Горожане отметили Масленицу на Северном и Южном речных вокзалах Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 марта

"Ночь на катке" проходит в столичных парках

"Сити. Едим": ресторанный кластер на Тишинской площади

В Даниловском районе столицы после капитального ремонта открылся бассейн "Москворечье". Там установили новую систему вентиляции и очистки воды. В раздевалках поставили современные шкафчики с магнитными замками, добавили фены.

Чашу самого бассейна сделали с использованием специального стекловолокна и нескользящей керамической плитки. Зону отдыха оборудовали мягкими диванами и автоматами с полезной едой и напитками. Для маломобильных спортсменов расширили дверные проемы, сделали пандус и специальную навигацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика