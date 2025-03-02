Бассейн "Москворечье" открылся после капитального ремонта в Даниловском районе

В Даниловском районе столицы после капитального ремонта открылся бассейн "Москворечье". Там установили новую систему вентиляции и очистки воды. В раздевалках поставили современные шкафчики с магнитными замками, добавили фены.

Чашу самого бассейна сделали с использованием специального стекловолокна и нескользящей керамической плитки. Зону отдыха оборудовали мягкими диванами и автоматами с полезной едой и напитками. Для маломобильных спортсменов расширили дверные проемы, сделали пандус и специальную навигацию.

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